Gentile soltanto di nome Intervista a Claudio Gentile

(Di sabato 20 gennaio 2024) "Sono rimasto a Tripoli fino a otto anni. Di quel periodo, legato alla mia infanzia, ricordo le partite con i bambini arabi, che erano infuocate. Giocavamo su un campetto dell’oratorio dopo la scuola. Credo che il difensore roccioso che sarei diventato, sia nato in quelle battaglie senza esclusioni di colpi. Perché, a dispetto della tenera età di tutti i contendenti, ricordo più mazzate che calci al pallone”. Suo padre capì anzitempo che aria tirava e tornaste in Italia, prima che la situazione precipitasse… “Non aspettammo, come tanti altri, che Gheddafi cacciasse dalla Libia tutti gli italiani. Traslocammo a Brunate, un piccolissimo comune, collegato a Como da una funicolare, che d’estate si riempiva di milanesi con tanti soldi. Ricordo che in quei mesi di piena, aiutavo la mia famiglia recapitando frutta e verdura a domicilio. Non avevo neppure quindici anni. Fra una consegna e ...