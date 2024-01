Genoa | Gilardino | «Domani partita importante Sul mercato…»

(Di sabato 20 gennaio 2024) Le parole in conferenza stampa dell’allenatore delAlbertoin vista della gara contro la Salernitana La conferenza stampa di Albertoin vista dellatra il suoe la Salernitana. Ecco le parole riportate da Tuttomercatoweb. «E’ stata una settimana paradossale, surreale. Per via di qualche infortunio di troppo dovuto alla battaglia che sto facendo dalla società da diverso tempo per quanto riguarda il campo di allenamento. Sono fiducioso dei ragazzi che ho a disposizione al di là di quello che sarà il calciomercato. Retegui? Il ragazzo sta crescendo ed è abbastanza volenteroso. Contro la Salernitana sarà unamolto

Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto.ha una tentazione per la trasferta di domani a Salerno. Repubblica Genova spiega oggi che il tecnico delpotrebbe schierare il poker di assi contro la Salernitana: Gudmundsson, Retegui,...Ma per farlo gli uomini di Inzaghi dovranno iniziare proprio dalla gara di domani contro il. I rossoblù però, in serie positiva da cinque giornate nelle quali hanno fermato Inter, Juventus e ...Vigilia infuocata per il Genoa atteso domani a Salerno da una sfida fondamentale nella corsa salvezza. Alberto Gilardino si e' sfogato su due temi ...Le parole di Alberto Gilardino in conferenza stampa alla vigilia di Salernitana-Genoa È un Alberto Gilardino rovente in conferenza stampa alla vigilia di Salernitana-Genoa, gara fondamentale per i ros ...