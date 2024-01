Gennaro Battiloro top a Querceta Lucca | Raclette nuova pizza gourmet

Leggi su danielebartocciblog

(Di sabato 20 gennaio 2024)al top a) con il mitico. Stiamo parlando di uno dei maestriioli migliori d’Italia. Fantasia, tecnica e ingredienti di primissima qualità per la gioia degli amanti del prodotto. Nelle ultime settimane spicca nel menù dila‘ al costo di 16 euro. Unaautentica dal gusto esplosivo. Gli ingredienti? Fiordilatte, Quenelle di Patate montate all’olio, Culatta IGP. Come se non bastasse, fonduta di fontina artigianale, Erba Cipollina, Sale Nero e Olio Extravergine di Oliva.(che anni fa era alla guida ...