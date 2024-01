Gelo sull' Italia | allerta gialla in 4 regioni

Leggi su agi

(Di sabato 20 gennaio 2024) AGI - Il caldo degli scorsi giorni lascia l'. Al suo posto giù le colonnine con temperature in picchiata. Neve al Centro-Sud, venti forti e mareggiate su gran parte del Paese. Lo comunica la Protezione civile, parlando di' in quattro(Campania, Puglia, Basilicata e Calabria). La perturbazione in atto sul nostro Paese, sta convogliando intense e fredde correnti di grecale accompagnate da precipitazioni sparse, che risulteranno a carattere nevoso fino a quote collinaricentro-meridionali peninsulari, in un contesto di generale e marcato calo delle temperature su tutto il territorio nazionale. Oggi al nord è previsto tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con ampie ...