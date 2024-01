Gaza | la testimonianza di un medico di Msf dall’ospedale Nasser | “Situazione catastrofica | molti dei feriti arrivano senza gambe o braccia”

(Di sabato 20 gennaio 2024) Negli ultimi giorni, le forze israeliane hanno bombardato l’area vicina all’ospedalealcun ordine di evacuazione, facendo fuggire nel panico i pazienti e molte delle migliaia di civili sfollati che avevano cercato rifugio. Lo ha denunciato un chirurgo di MediciFrontiere (Msf) all’ospedalea Khan Younis. “La– ha dichiarato Leo Cans, capomissione di Msf per la Palestina, in un video girato il 16 gennaio durante una visita all’ospedale, attualmente la più grande struttura sanitaria funzionante di, che sta operando al 300% della capacità – Ci sono troppi pazienti che il personale non è in grado di gestire. I combattimenti sono molto vicini a noi. Sentiamobombardamenti ...

Terribile. E anche questi sono crimini visto che agli ospedali non arriva più il carburante. I pazienti che arrivano all' ospedale indonesiano di Gaza ... (247.libero)

“Un disastro inimmaginabile: le persone soffrono la fame , e anche andare in bagno ormai è diventato un lusso perché non c’è più acqua. È peggio di ... (ilfattoquotidiano)

... oltre a radere al suoloe ad assassinare i palestinesi che vi sono imprigionati, il morale esercito israeliano sta facendo altrettanto nei Territori Occupati . Questa è ladi una ...A tale riguardo, MSF conferma di non aver al momento alcunadocumentata di civili colpiti da armi biologiche né da fosforo bianco, nemmeno quando operante nella zona nord di, ora ...Un gruppo armato alleato di Hamas nella Striscia di Gaza ha pubblicato un video che mostra un ostaggio israeliano che, secondo loro, è stato ucciso in un attacco aereo di Israele. (ANSA) ...“Non si può pensare di tornare a una vita normale a Gaza, e non lo si potrà pensare per tanto tempo. Non è rimasto più niente, le persone non hanno più una casa, il Nord di Gaza è totalmente distrutto ...