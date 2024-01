Gas e benzina | i rischi di un nuovo salasso

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 20 gennaio 2024) La profonda crisi che ormai da settimane imperversa in Medio Orientea di comportare delle pesantissime ripercussioni per le tasche dei consumatori italiani ed europei. Già all’indomani del feroce attacco sferrato da Hamas ai danni di Israele, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, aveva messo in guardia i cittadini circa la possibilità di eventuali rincari sulle bollette del gas e sul prezzo dei carburanti. Un copione per certi versi analogo a quello già visto dopo l’invasione russa dell’Ucraina, con la possibilità che, peraltro, gli squilibri energetici connessi alla crisi mediorientale possano rivelarsi ancor più impattanti per i paesi europei rispetto a quelli derivanti dal conflitto in terra ucraina. Proprio lo scoppio della guerra russo-ucraina aveva infatti già contribuito a segnare negativamente tutti i paesi dell’Eurozona, con ...