Gangwon 2024 | Weissensteiner | il figlio d’arte In Corea del Sud l’oro nel segno di mamma Gerda

(Di sabato 20 gennaio 2024) Come si dice in questi casi, buon sangue non mente. Le Olimpiadi Giovanili Invernalididel Sud) si sono aperte in modo molto positivo per l’Italia. Gli azzurrini infatti nella giornata inaugurale hanno conquistato una splendida medaglia d’oro nello slittino, nello specifico nella specialità doppio maschile, con Philipp Brunner e Manuel. Una prova molto compatta quella dei due atleti, abili a fermare il cronometro a 1:34.283 rendendosi artefici di una prima manche spaziale che ha permesso loro di gestire al meglio la gara. Un risultato incredibile, arrivato grazie anche al contributo di Manuel, cresciuto a pane e Olimpiadi nonchédi un’icona della disciplina:. L’ex slittinista è entrata nella storia nel ...

