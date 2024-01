Gangwon 2024 | Nayeli Mariotti Cavagnet si tinge di bronzo nella 10 km Individuale di biathlon

Ben 30 gli atleti in rappresentanza della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio. Si alza il sipario sulla quarta edizione dei Giochi Olimpici Giovanili Invernali (Yog) di. La cerimonia di apertura della rassegna a cinque cerchi dedicata ai migliori under 18 del mondo è andata in scena al Gangneung Oval, alla presenza del Presidente della Repubblica della ...... un solo punto raccolto nelle prime due gare dele ambizioni promozione compromesse. Dopo un ... Olimpiadi invernali giovanili, ain Corea del Sud sono stati inaugurati i Giochi Olimpici ...Diciassettesimo posto per Noelia Vuerich e diciannovesimo per Camilla Henni Comazzi nella prova individuale sul trampolino Hs109 ai Giochi Olimpici Giovanili di Gangwon, in Corea del Sud. Il successo ...Medaglia d’argento per Alexandra Oberstolz invece nel singolo femminile: la giovane altoatesina si è arresa solamente alla tedesca Antonia Pietzschmann che con il tempo di 1’35774 ha vantato un ...