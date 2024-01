Gaeta Organico alle direttive del sindaco Leccese | le dinamiche politiche e gli incarichi | le curiosità

(Di sabato 20 gennaio 2024)– In attesa della pubblicazione dei decreti con cui sono stati rinominati tre dei quattro dirigenti del comune di, la delibera di Giunta numero 5 di mercoledì avente per tema “Ridefinizione organigramma, funzionigramma comunale e riassegnazione del personale del servizio” ha confermato come l’delCristian(di fatto il L'articolo Temporeale Quotidiano.

... a firma della consigliera Roberta(Demos). In consiglio regionale della Campania arriva il ...Neve' di Boscotrecase e lo stato di avanzamento delle procedure per il rafforzamento dell'...... a firma della consigliera Roberta(Demos). In consiglio regionale della Campania arriva il ...Neve' di Boscotrecase e lo stato di avanzamento delle procedure per il rafforzamento dell'...GAETA – Cambia la geografia nell’apparato burocratico amministrativo del comune di Gaeta che volutamente ribadisce di essere orgoglioso di un record difficilmente battibile e migliorabile da parte di ...La chiusura del Pronto Soccorso dell'Ospedale "Sant'Anna e Maria Santissima della Neve" di Boscotrecase e lo stato di avanzamento delle procedure per il rafforzamento dell'organico dei Centri per l'Im ...