Furto in una scuola | rubano soldi da un distributore automatico

(Di sabato 20 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoai danni dell’Istituto Scolastico “Moscati” in via Ciletti nel quartiere Capodimonte. Ignoti, dopo aver effettuato un’effrazione alla porta di ingresso, si sono introdotti nell’edificio nel corso della notte appena trascorsa e hanno forzato ilper bevande che era presente nell’androne dell’istituto prelevandone i contanti custoditi all’interno. La segnalazione delè avvenuta dall’istituto di vigilanza “Il Poliziotto Notturno” che ha allertato i Carabinieri, giunti sul posto. Il danno ora è in corso di quantificazione. (foto repertorio) L'articolo proviene da Anteprima24.it.

