Frosinone-Cagliari | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

(Di sabato 20 gennaio 2024)è una partita valida per la ventunesima giornata diA e si gioca domenica alle 12:30:, tv e. Due mesi e mezzo fadiedero vita ad una delle partite più spettacolari del campionato. Nel capoluogo sardo lo scontro salvezza fra neopromosse finì con un pirotecnico 4-3 a favore dei rossoblù di Claudio Ranieri, capaci di ribaltare i ciociari dopo essere finiti sotto di tre gol ad inizio secondo tempo. Per il, quasi disastroso fino a quella partita, fu il successo che diede inizio alla riscossa. Barrenechea – IlVeggente.it (Lapresse)Oggi i sardi, pur rimanendo coinvolti nella lotta per non retrocedere, sono quartultimi, fuori dalla zona rossa. Che, in ogni ...

: il rocambolesco match dell'andata (da 0 - 3 a 4 - 3 per ilnel recupero) ha lasciato parecchie scorie nella stagione di unpartito alla grande e oggi in ...L'ultima stagione si è invece conclusa con la promozione nella massima serie italiana di, Genoa e, che ha superato nella finale playoff il Bari . Confermata quindi la formula per ...Nella puntata di Deejay Football Club, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni si sono sfidati nei pronostici della 21esima giornata di Serie A. La Serie A riparte con la ventunesima giornata che ha in ...Scopri come vedere in TV e in streaming il ventunesimo turno della Serie A 2023/2024. Si comincia sabato 19 gennaio e si conclude mercoledì 28 febbario.