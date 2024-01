Frosinone-Cagliari | Di Francesco | “Ritrovare la cattiveria | sapevamo che avremmo trovato difficoltà”

(Di sabato 20 gennaio 2024) Eusebio Diha parlato in conferenza stampa alla vigilia di, match valevole per la Serie A 2023/2024 in programma domani alle ore 12:30. Il tecnico dei ciociari si è soffermato soprattutto sull’aspetto caratteriale e mentale: “Può essere vero che ultimamente ci è mancata un po’ die determinazione, caratteristiche di cui non possiamo fare a meno – spiega Di– Senza la “tigna” non si va da nessuna parte, ho richiamato il gruppo e dobbiamoqueste cose.” “chepotuto incontrare delle, non dobbiamo dimenticare da dove siamo partiti – prosegue l’allenatore del– Siamo sempre stati in partita, a eccezione di Juve e Atalanta, ...

