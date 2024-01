Frederik X di Danimarca | la prima azione da re mette a tacere i gossip

Leggi su velvetmag

(Di sabato 20 gennaio 2024) Domenica 14 gennaio è iniziato ufficialmente il regno diX di. Il nuovo Sovrano ha ereditato il trono dopo l’abdicdi sua madre, la regina Margrethe, che ha regnato per 52 anni. Il Re si confronterà con un regno molto lungo e prospero, che rappresenta un’eredità difficile, in termini di popolarità. Intanto ha dimostrato al mondo che la priorità era quella di allontanare tutti i. Il passaggio tra sovrani inè avvenuto in un periodo che mostrava poca clemenza da parte del pubblico nei confronti dell’erede al trono. La vita privata dell’attuale reX, infatti, era oggetto dimolto pesanti, che riguardavano il suo matrimonio con la regina Mary e il suo rapporto con il fratello minore. Secondo alcune voci, infatti, il ...