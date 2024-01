Freddo e malanni di stagione | i consigli del pediatra | “Aprire le finestre almeno 45 minuti al giorno”

(Di sabato 20 gennaio 2024) Temperature giù in picchiata per tutto il weekend e il rischio di ammalarsi aumenta. Ma attenzione, "non è il gelo a far ammalare" bensì lo stare in ambienti chiusi. A spiegarlo è ad AdnKronos ilItalo Farnetani, professore ordinario di pediatria dell'Università Ludes-United Campus of Malta, che dà alcuniai genitori. L'articolo .

Finestre aperte per 45 minuti, anche se fuori gela, e attenzione al telefonino. Sono questi i consigli per contrastare le conseguenze del freddo annunciato dai bollettini meteo e prepararsi a limitare ... Il pediatra Farnetani: "Non è il gelo a far ammalare, al chiuso ognuno 'inquina' l'equivalente dell'aria di una stanza tre metri per tre" ...