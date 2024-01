Francesca Sorrentino svela perché ha perdonato Manuel e sono tornati insieme

In molti ci speravano, in tanti non ci avrebbero mai scommesso: eppure, contro ogni pronostico e giudizio, Manuel Maura e Francesca Sorrentino sono ... (donnapop)

Ospiti oggi, sabato 20 gennaio , a Verissimo , nello studio di Canale5 , due degli ex concorrenti di Temptation Island più discussi dell'ultima edizione del docu - reality:e Manuel Maura . Verissimo,e Manuel Maura ospiti di Silvia Toffanin: "Se siamo ancora qui è perché tra noi c'è un legame" La parabola di...Grande attesa poi per l'intervista ae Manuel Maura che questa estate hanno coinvolto i telespettatori di Temptation Island con la loro storia. Infine ci sarà un'intensa ...Manuel Maura e Francesca Sorrentino, ex concorrenti di Temptation Island, raccontano a Verissimo come sono tornati ad essere una coppia. Nell’ultima puntata del celebre talk show Verissimo, condotto ...Francesca e Manuel ospiti a Verissimo hanno raccontato com'è avvenuto il ritorno di fiamma e non solo: tutti i dettagli sulla loro storia ...