Francesca Sorrentino e Manuel Maura a Verissimo spiegano in quali due particolari e delicati momenti è avvenuto il loro riavvicinamento

Leggi su isaechia

(Di sabato 20 gennaio 2024), i due ex protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, sono stati ospiti di una nuova puntata di. Ai microfoni di Silvia Toffanin,hanno spiegato quando hanno iniziato a riavvicinarsi. I primi passi a settembre, quando è morta la nonna di lui:mi è stata vicinissima. A ottobre invece è stata laa fare i conti con il dolore: Da lì ci siamo riallacciati, l’ho invitato al mio compleanno ed è venuto. Da lì ci siamo vissuti in maniera normale, senza i giudizi della gente. A Natale lui ha messo un video per dire che siamo tornati insieme. La donna ha continuato con il suo racconto: Oggi stiamo bene, siamo equilibrati, sereni. Prima ...