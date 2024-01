FOTO – Thuram suona la carica dopo Inter-Lazio | «Un ultimo passo»

Leggi su inter-news

(Di sabato 20 gennaio 2024) Tra i grandi protagonisti didi Supercoppa Italiana (3-0) e autore del primo gol, Marcuslala partita. CARICO –la vittoria per 3-0 in, i nerazzurri si preparano ad affrontare il Napoli lunedì per la Supercoppa Italiana. Marcus, protagonista della gara e autore del gol del momentaneo 1-0, su Instagramla: “Un“. Tanta la voglia, per lui, di vincere il suo primo trofeo in maglia nerazzurra. Questo il postto da-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è ...