FOTO – Thuram sta con Maignan | il supporto dopo gli insulti razzisti

Leggi su inter-news

(Di sabato 20 gennaio 2024)ha ricevuto degli ululatidurante Udinese-Milan, portando a sospendere la partita per qualche minuto. Indel portiere rossonero arriva il suo connazionale, con un immediato messaggio di sostegno. LA VICINANZA – Le parole non servono nemmeno, basta unadi Mikeper far capire il messaggio. È quanto ha fatto poco fa Marcus, sul proprio account Instagram, per manifestare la sua vicinanza al portiere del Milan vittima di comportamentida parte dei tifosi dell’Udinese. La partita, sospesa nel primo tempo, è tuttora in corsoessere ripresa. Questa la storia Instagram postata da, taggando direttamente l’account di. Inter-News - ...