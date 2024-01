Formazioni ufficiali Roma-Verona | le scelte dei tecnici

(Di sabato 20 gennaio 2024) Alle 18 andrà in scena il match valido per il campionato di Serie A tra. Ecco leAlle 18 andrà in scena il match valido per il campionato di Serie A tra. Ecco le(4-3-2-1): Rui Patricio; Karsdorp, LIorente, Huijsen, Spinazzola; Pellegrini, Paredes, Bove; Dybala, El Shaarawy; Lukaku. All. De Rossi.(4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Serdar, Suslov; Folorunsho, Saponara, Mboula; Djuric. All. Baroni.

Alle 18 andrà in scena il match valido per il campionato di Serie A tra Roma e Verona. Ecco leAlle 18 andrà in scena il match valido per il campionato di Serie A tra Roma e Verona. Ecco le. Roma (4 - 3 - 2 - 1): Rui Patricio; Karsdorp, LIorente, ...Ledi Roma - Verona ROMA (4 - 3 - 3): Rui Patricio; Karsdorp, Huijsen, Llorente, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi. ...16.12 - Le due squadre stanno facendo il loro ingresso in campo: tutto pronto per Juventus Next Gen-Rimini. 16.00 - E' tutto pronto per l'inizio della sfida al Moccagatta, la numero 200 per la ...PALERMO. Oggi pomeriggio alle ore 16:15 in campo allo stadio “Barbera” la Serie B 2023/24, il Palermo sfida il Modena per la ventunesima giornata della competizione. Siciliani reduci dalla sconfitta ...