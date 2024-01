Flirt tra Carmen Russo e Stefano De Martino? La showgirl fa chiarezza | le sue parole

Leggi su isaechia

(Di sabato 20 gennaio 2024) Negli ultimi mesi la vita sentimentale diDeè stata al centro del gossip: dopo le rivelazioni della sua ex moglie Belen Rodriguez, la quale ha confessato che il ballerino l’avrebbe tradita con ben 12 donne diverse, al conduttore è stato attribuito uncon Alessia Marcuzzi, per cui ha anche ricevuto un tapiro d’oro da Striscia la notizia. Ma le indiscrezioni suidel ballerino non sono finiti qui: negli ultimi giorni, infatti, sono circolate diverse voci secondo cui la coreografa – dopo i rumor circa una crisi con il marito Enzo Paolo Turchi – avrebbe avuto una liaison proprio conDe. A smentire la voce ci ha pensato la diretta interessata, tramite una lunga intervista rilasciata al settimanale Nuovo, sottolineando che le voci che sono ...