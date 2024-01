Fleximan | a Riese Pio X e Carceri altri 2 autovelox abbattuti | 12 in totale Gruppi di supporto su Facebook - VIDEO

(Di sabato 20 gennaio 2024)colpisce ancora. Sembra diventato questo il motto delle ultime settimane. Protagonista il "giustiziere" dei multati, che in tutta Italia sta segandoa non finire. Gli ultimi due a finire sulla sua lista sono stati quelli diPio X, comune nel trevigiano e di, in provi

ha colpito ancora e, questa volta, a essere abbattuto è stato un autovelox in provincia di ... via Kennedy in quel tratto, nella frazione di Vallà aPio X. Il dispositivo Red&Speed Evo L1 ......persone che hanno iniziato ad abbattere autovelox per imitazione dell'originario) che ha colpito l'autovelox installato sul rettilineo della provinciale 667 (via Kennedy) a Vallà di...Ancora un autovelox danneggiato in Veneto. Fleximan - ormai è conosciuto così - non ha intenzione di fermarsi. Questa volta nel mirino dell'anonimo giustiziere della strada è finito l'autovelox instal ...Si è perso il conto degli autovelox abbattuti nelle ultime settimane, da quando le “gesta” di Fleximan (e dei suoi imitatori) stanno facendo il giro del nord Italia. Sono altri due i casi che negli ul ...