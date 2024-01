Fi | Sorte | ‘rivoluzione liberale resta nostro pilastro’

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 20 gennaio 2024) Roma, 20 gen. (Adnkronos) – ?La scomparsa del presidente Berlusconi è stata per noi colpo durissimo, ma questa comunità ha saputo reagire. Siamo passati in Lombardia da 800 a 17.000 iscritti, ilGruppo in Regione è passato da 6 a 8 consiglieri regionali, abbiamo vinto il collegio del presidente Berlusconi con Adriano Galliani, che ha onorato la memoria delpresidente. Abbiamo lavorato sul territorio per ricostruire questa comunità e continuare il suo disegno. Oggi, un importante congresso vede Cristina Rossello e Graziano Musella aver ottenuto una sintesi di quasi 4.000 iscritti?. Così Alessandro, deputato di Forza Italia e coordinatore regionale della Lombardia, intervenendo al Congresso di Milano. ?Io -ha proseguito- ringrazio chi si impegna sul territorio, come Gianluca Comazzi e Giulio Gallera, perché sulle loro ...