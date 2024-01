Feralpisalò-Catanzaro oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 20 gennaio 2024) Ecco le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match valevole per la ventunesima giornata del campionato italiano di. Gli uomini guidati da Marco Zaffaroni non hanno iniziato ilnel migliore dei modi e ora vogliono cogliere la prima vittoria del nuovo anno davanti ai loro tifosi. La compagine giallorossa, dal suo canto, dopo la pirotecnica vittoria contro il Lecco, vuole continuare nel suo grande cammino. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 20 gennaio alle ore 14:00; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa Dazn, SkyGo e Now. SITO ...