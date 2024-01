Fenyves | “Nuovo San Siro? Lavoro per step e poltrone più comode”

... come la Casa delle arti e ilmuseo Foton. Un processo di rigenerazione urbana e di ... Poi c'èMalom, l'unico mulino ad acqua rimasto intatto a Veszprém proprio sulla sponda del torrente ...... come la Casa delle arti e ilmuseo Foton. Un processo di rigenerazione urbana e di ... Poi c'èMalom, l'unico mulino ad acqua rimasto intatto a Veszprém proprio sulla sponda del torrente ...Il responsabile del progetto dello studio Arco Associati: «Sono previsti impianti smart, una grande copertura per il controllo acustico e anche il ridisegno dell’area circostante».Ecco l'area a Rozzano dove l'Inter vuole costruire il suo nuovo stadio Quello disegnato dall’architetto Giulio Fenyves è infatti un San Siro che perde poco in numero di posti (circa ottocento in meno ...