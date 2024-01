Federica Brignone subito fuori a Jasna! Brutto colpo per la classifica di Coppa del Mondo di gigante

(Di sabato 20 gennaio 2024) Doccia fredda, anzi gelida per l’Italia nel settimodella stagione dideldi sci alpino femminile.era presente al cancelletto di partenza con il n.1 e il pettorale rosso di leader delladi specialità nell’appuntamento di Jasna (Slovacchia). Un pendio non così ripido, ma molto ghiacciato e dalle mille insidie. Ne ha fatte le spese della campionessa valdostana che ha perso l’esterno dello sci sinistro, affrontando la terza porta. Uno sbilanciamento che ha innescato la clamorosa caduta die l’uscita di scena. Un tracciato, da dire, che ha mietuto un’altra “vittima” eccellente, come la padrona di casa Petra Vlhova che sicuramente sperava di dare una risposta diversa in questa prova così particolare per lei. Una ...

In questa tappa, vediamodifendere la sua posizione contro Lara Gut - Behrami. Dopo lo slalom gigante, alle 10:35 si torna allo "Studio" TV5 per ulteriori approfondimenti sulla ...Il live e la diretta testuale del gigante femminile di Jasna 2024 , appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino . Sale l'attesa per vedere all'opera, presente sulla neve slovacca per cercare di difendere il pettorale rosso di leader della classifica di specialità. Insieme a lei ci sono altre sette azzurre : Marta Bassino , Lara ...Giornata nera per la campionessa: nella prima manche della prova di Coppa del Mondo esce alla terza curva e deve guardare da spettatrice le rivali per il titolo di specialità ...seconda al cancelletto e pure nella graduatoria di specialità dietro a Federica Brignone, che anticiperà la ticinese nella prima manche aprendo la gara. Col 3 vedremo Sara Hector, poi Vlhova (che in ...