Ex Ilva | ArcelorMittal scrive a Meloni | “Soluzione amichevole per proteggere attività Adi”

(Di sabato 20 gennaio 2024) Il ceo della multinazionale: "Disponibili a restare come azionisti di minoranza e rinunciare al controllo congiunto e al potere di veto" Sembra riaprirsi la partita dell'excon la multinazionale dell'acciaio. Aditya Mittal, ceo del partner di maggioranza di Acciaierie d'Italia, in una lettera indirizzata alla premier Giorgiae al sottosegretario alla presidenza,

Ugl:”Bisogna attendere qualche giorno per capire quale sarà il futuro del più grande siderurgico d’Europa” “Il Governo fa bene a non ... (tarantinitime)

svolta sul caso Ex Ilva a Palazzo Chigi: finisce l’era Arcelor Mittal. Il governo va avanti per la sua strada e conferma che per i franco-indiani ... (secoloditalia)

Leggi Anche Ex Ilva , si lavora all'uscita di Arcelor Mittal Leggi Anche Ex Ilva , Adolfo Urso: 'C'è l'urgenza di un intervento drastico. Nessuno degli ... (247.libero)

ArcelorMittal invia una lettera al governo Meloni per riaprire il dialogo sul dossier ex Ilva . La multinazionale, ha scritto l’amministratore ... (open.online)

... "Disponibili a restare come azionisti di minoranza e rinunciare al controllo congiunto e al potere di veto" Sembra riaprirsi la partita dell'excon la multinazionale dell'acciaio. ...21.40 Ex,Mittal a Meloni:serve soluzione "Nonostante la differenza nelle nostre posizioni,è desiderosa di trovare una soluzione amichevole per proteggere l'attività di AdI e preservare gli ...Mentre si incaglia il negoziato di Taranto, si accusa ArcelorMittal di investire in Francia, ma le cose sono un po’ più complesse. Il progetto, annunciato da tempo, è a Dunkerque, dove la società ha ...Il ceo della multinazionale: "Disponibili a restare come azionisti di minoranza e rinunciare al controllo congiunto e al potere di veto" Sembra riaprirsi la partita dell'ex Ilva con la multinazionale ...