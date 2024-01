Eva Robin’s | «La mia notte con Paolo Villaggio Sgarbi? Non conosce la vergogna L’amore più grande? Con tutte le donne che ho avuto»

L’attrice Eva Robin’s sarà all’Arena del Sole di Bologna con “Le Serve” di Jean Genet. Lei, che diventò famosa come ermafrodito , dice oggi che ... (open.online)

Ev? - Eva Robin’s in scena all’OFF/OFF Theatre in un viaggio-confronto con le tematiche di genere

Eva Robin’s in scena all’OFF/OFF Theatre con Ev?, un viaggio-confronto con le tematiche di genere e con le fluidità di storie e identità, per la ... ()