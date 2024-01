Eva Robin’s e la fama di ermafrodito | «Era tutto inventato Il gender? Mi sento più solida che fluida»

(Di sabato 20 gennaio 2024) L’attrice Evasarà all’Arena del Sole di Bologna con “Le Serve” di Jean Genet. Lei, che diventò famosa come, dice oggi che quella era «una notiziona inventata per vendere più giornali e rendere meno crudo un argomento raro negli anni ’80: la transizione fra i sessi». Oggi, in tempi diless, dice di sentirsi «piùche». E dice che ha sempre parlato del suo pene in modo disinvolto: ci tengo a ricordare che, sotto l’apparenza femminile, c’è». All’anagrafe si chiama Roberto Coatti e oggi che ha 65 anni fa con il Corriere della Sera un bilancio della sua vita e della sua carriera. A partire dal primo amore in collegio: «Maschile, ovviamente. La notte, tendevamo il braccio nel vuoto da un letto all’altro. Conservo la foto di gruppo di un saggio, tutti vestiti da ...

