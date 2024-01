Eutanasia | Orfini | ‘bene Schlein | su temi etici no disciplina partito ma cercare compromesso’

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 20 gennaio 2024) Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “Sul fine vita è ovvio che ci sono posizioni diverse nel Pd. Penso che abbia fatto bene la segretaria a porla come l’ha posta. Mi è capitato in alcune occasioni, su richiesta dei miei capigruppo, di uscire dall’aula per non esprimere un voto in dissenso per ragioni di tattica parlamentare. Quando si sta in un gruppo si può anchedi trovare un compromesso. In questo caso non ci è riuscito e lo ritengo un peccato”. Così Matteoal margine della conferenza ‘Prima le persone’ al Nazareno sul caso Bigon in Veneto e il recente voto sul fine vita in consiglio regionale sul quale ieri è intervenuta Elly. “La sospensione della consigliera riguarda gli organismi dirigenti del Veneto. Noi abbiamo uno statuto per cui queste cose si decidono al livello territoriale. Penso che ha ragione chi dice che ...