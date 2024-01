Euphoria | Leonardo Di Caprio è un grande fan | parola di Jacob Elordi

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 20 gennaio 2024) Ospite di Jimmy Fallon,ha raccontato un divertente aneddoto legato ad, il rivoluzionario teen drama adolescenziale che gli ha donato riconoscibilità internazionale; il giovane attore ha infatti ricordato quando, durante una serata in un club,Digli ha confessato di essere unfan della serie, e di aver discusso con lui di cinema per quasi un’ora. Ecco le parole di, riportate da THR: “Lo so che se ti faccio questo nome non mi crederai, perché è davvero un nome importante e pazzesco, ma uno dei più grandi fan diDi; molti anni fa, si avvicina me, eravamo in un club, e mi fa: “Quell’inquadratura della prima stagione… sì, quella dove si vede ...