Estrazione VinciCasa di sabato 20 Gennaio 2024 | i numeri di oggi

... del SuperEnalotto e del Million DayEurojackpot venerdì 19 Gennaio 2024: i numeri di oggi 19 Gennaio Estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e del Million Daydi ...Questo sabato si tiene il concorso 20 24 della lotteria giornaliera di Vinci Casa. Con l'oggi si tiene il terzo appuntamento della settimana della lotteria. Questo è il giorno in cui inizialmente venivano pubblicate le combinazioni fortunate. Adesso i numeri vincenti ...Nuovo appuntamento con il VinciCasa. Giocare è semplicissimo: basta scegliere 5 numeri su 40, convalidare la schedina in ricevitoria o online e, indovinando la combinazione estratta, si vincono una ...Nuova estrazione del VinciCasa, il concorso che mette in palio ogni giorno un premio da 500.000 euro, costituito da 200.000 euro in contanti e subito e la parte restante per l’acquisto di una o più ...