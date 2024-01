Esposito cade in casa | lo Spezia non vince più Cremonese OK

(Di sabato 20 gennaio 2024) Francesco Pioha perso con il suoper 1-0 incontro la. Il centravanti, di proprietà dell’Inter, non è riuscito ad incidere. ALTRO KO ? Niente da fare per lo, che perde incontro la. Si tratta della terza sconfitta nelle ultime quattro partite, la seconda consecutiva dopo il 4-0 di Como. In campo per tutta la partita, il baby prestito Inter. Decisiva la rete di bomber Coda, che ha aperto le danze al 54? della ripresa. Per lodi D’Angelo è crisi. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it ...

... Casotti, Arcangeli, Cavalli, Cammisa, Lanzoni, Migliorini, Rubini, Gaffuri,, Missiroli, ... All: Licata Serie C - Modena vince 3 - 0 con la VAP Un po' di errori per la VAP chein trasferta ...There are no translations available. NELL'ALTRO POSTICIPO MOGLIANOIN CASA DI COLORNO Il decimo turno di Serie A Elite Maschile, il primo del 2024, va in archivio ..., Capraro, Broggin, ...Il nuovo responsabile della società rossoblù si dice onorato dell’incarico. Sarà affiancato dal vice Gori. Ecco i progetti in campo ...Fazio è folle nell’intervento su Simeone, Tchaouna cade come un frutto dall’albero senza che Demme faccia nulla per buttarlo giù sul gol di Rrahmani. Inzaghi parla di gomitate ad un suo giocatore, per ...