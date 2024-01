Esordio con vittoria per De Rossi | Roma-Verona 2-1

(Di sabato 20 gennaio 2024)(ITALPRESS) – Buona la prima per ladi Daniele De, che batte 2-1 l'Hellasnel match valevole per la ventunesima giornata di Serie A 2023/2024: decisive le reti di Romelu Lukaku e Lorenzo Pellegrini. Si comincia tra i fischi alla squadra, gli striscioni e i cori pro-Mourinho, ma anche una calorosa accoglienza nei confronti dell'ex “Capitan futuro” di ritorno all'Olimpico come allenatore. Partita importante per entrambe, l'Hellas ha un buon approccio al match e cerca di gestire il pallone, per poi tentare l'affondo nella metà campo avversaria. All'8? la prima chance è dei capitolini che vanno alla conclusione con Lukaku, ma la retroguardia scaligera si oppone. Gli uomini di Decrescono con il passare dei minuti e, dopo aver creato un paio di chance, trovano il gol del ...

Per Tajon Buchanan l’ esordio in maglia Inter può essere più vicino del previsto. La Supercoppa Italiana può essere infatti un ottimo terreno di ... (inter-news)

vittoria per Daniele De Rossi neo allenatore della Roma. I giallorossi all'Olimpico hanno battuto 2 - 1 il Verona in unodegli anticipi della 21/a giornata del campionato di serie A.Dopo l'esonero di José Mourinho , il neo tecnico della Roma è pronto a fare il suosulla panchina giallorossa per la sfida contro il Verona .il quarto posto occupato dalla Fiorentina, ...ROMA (ITALPRESS) – Buona la prima per la Roma di Daniele De Rossi, che batte 2-1 l’Hellas Verona nel match valevole per la ventunesima ...Ambiente particolare con fischi alla squadra e alla proprietà ma anche cori e striscioni per l’ex allenatore e quello attuale ...