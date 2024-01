Eriksson sogna il Liverpool e Klopp apre | 'Vorrei prendesse il mio posto per un giorno'

Claudio Bellucci nasce il 31 maggio 1975 a Roma e fin da piccolodi indossare la maglia ...viene quindi richiamato dal prestito ed è felice di rimettersi a disposizione di mister. Si ...... sette tra febbraio e marzo 1998 con Sven - Goranin panchina. Lazio, Immobile non vuole ... C'è chiun suo rientro in occasione del Derby della Capitale , in programma domenica 6 novembre.Il mondo del calcio si stringe attorno a Sven-Goran Eriksson che nelle scorse ore ha rivelato di avere ... Una sorta di appello che è stato raccolto da Klopp, il tecnico in pectore dei Reds. SOGNO ...RASSEGNA STAMPA - Lautaro Martinez è un vero spauracchio per la difesa della Lazio. L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport spiega come in dieci incontri l'argentino abbia ...