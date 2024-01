Eredivisie | il Twente perde l’occasione di superare il Feyenoord

Leggi su calcionews24

(Di sabato 20 gennaio 2024)persa daldiin classifica il. Tutte le ultime notizie sull’Poteva approfittare dell’anticipo di oggi ilper guadagnare momentaneamente il secondo posto ine scavalcare il. Non è andata così e sul campo del Nijmegen ha perso 1-0. Gli episodi determinanti sono stati prodotti nella ripresa. Il NEC è passato in vantaggio al quarti con una punizione calciata da Verdonk dalla lunghissima distanza. Poco dopo, il Var ha decretato l’espulsione di Bruns per gli ospiti. In inferiorità numerica, ilha rischiato ancora di capitolare su un colpo di testa dell’ex Udinese Nuytynck, sul quale il portiere Unnerstall ha compiuto un ottimo intervento. Risultato finale: ...