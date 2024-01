Erdo?an non è più il “re di Gaza” Parla Ünlühisarc?kl? Gmf

Leggi su formiche

(Di sabato 20 gennaio 2024) La Turchia di Recep Tayyip Erdo?an, un tempo il “re di”, è “sostanzialmente esclusa dal conflitto a”, dice Özgür Ünlühisarc?kl?, direttore dell’ufficio di Ankara del German Marshall Fund, a Formiche.net nel giorno dell’incontro tra il presidente turco e Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, a Istanbul, per affrontare diversi dossier, dalle tensioni in Medioriente alla situazione in Nord Africa, dalla guerra in Ucraina alla questione migranti. Come mai la Turchia è fuori dai giochi nel conflitto tra Israele e Hamas? Per svolgere un ruolo centrale un Paese deve comunicare con entrambe le parti e la Turchia non ha più alcuna comunicazione con Israele. Pertanto, in questo momento, altri Paesi, soprattutto Qatar, Emirati Arabi Uniti ed Egitto, stanno svolgendo quel ruolo di mediazione. D’altra parte, però, la Turchia, nonostante una retorica ...