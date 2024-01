Empoli-Monza | Palladino alla vigilia | “Sono ambizioso ma anche realista Bisogna guardarsi indietro”

Leggi su sportface

(Di sabato 20 gennaio 2024) “Nonesaltarsi o fare drammi a seconda che si vinca o si perda. Il nostro focus è mantenere la categoria: in questo mese e mezzo di scontri diretti dobbiamo cercare di fare punti”. Raffaele, tecnico del, mette in guarda tuttidella trasferta in casa dell’. “L’obiettivo del girone di ritorno èe osservare le squadre che fanno punti. La media salvezza si è alzata rispettopassata stagione, c’è distacco tra le prime 8 o 9 e chi lotta per salvarsi”, afferma il tecnico del club brianzolo. “Sì,. Ma, in base alle nostre qualità eforza del ...