Emily in Paris | Lily Collins annuncia l’inizio delle riprese della quarta stagione

Ashley Park ha annunciato su Instagram che si sta riprendendo da un momento difficile. La star di "in" mentre era in vacanza a dicembre ha sviluppato una tonsillite, che "è sfociata in uno shock settico critico". Lo riporta Variety. Nella foto è attaccata a tubi e flebo in un letto d'...L'anno è iniziato con un grande spavento per Ashley Park, la star diin. L'attrice 32enne ha pubblicato una serie di foto su Instagram, spiegando di essere stata ricoverata in ospedale, in terapia intensiva. "Mentre sono qui a elaborare quello che è ...La protagonista della serie, Lily Collins, ha commentato: “Difficilmente riesco a guardare questo post senza piangere. Ti amo sorella" ...Netflix ha finalmente annunciato l'inizio delle riprese della quarta stagione di Emily in Paris: torna la serie tv interpretata da ...