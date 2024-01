Emanuela Fanelli | Il peggior appuntamento della mia vita Cosa ha fatto lui a fine cena

In Video chiamata d alla casa dei genitori, Emanuela Fanelli , 37 anni, si mostra in versione bionda, truccata e con un bel maglioncino beige. A tratti ... (iodonna)

Nella seconda puntata , invece, c'eranoe Carla Signoris (che, su Rai 1, promuovevano la serie No Activity targata Prime Video!), nonché Lillo e Greg, che Virginia ha ringraziato ...Non sono stati però da meno gli interventi die Carla Signoris che hanno regalato al pubblico sia a casa che in studio grosse risate.Disponibile in esclusiva dal 18 gennaio 2024, la serie vedrà come protagonisti Luca Zingaretti, Rocco Papaleo, Carla Signoris, Emanuela Fanelli, Fabio Balsamo e Alessandro Tiberi. Il cast si completa ...Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv Il palinsesto televisivo di venerdì19 gennaio 2024 ha offerto ai telespettatori show, documentari e sopratutto ...