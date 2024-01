Elezioni regionali | centrodestra cerca la quadra | Forza Italia non molla su Basilicata

Forza Italia non accetta discussioni su Bardi: "Non si ritira" Il centrodestra prova a trovare la 'quadra' sui candidati alle2024 . Chiuso il capitolo Sardegna - con la Lega che a malincuore ha sacrificato sull'altare dell'unità della coalizione la ricandidatura del suo presidente uscente, Christian ...L'esponente cuneese del Partito democratico, Chiara Gribaudo, ha annunciato sui social la sua posizione in vista delle prossime, dando la disponibilità per guidare la coalizione di centrosinistra. Gribaudo: "Sono a disposizione" E' con un post pubblicato nei giorni scorsi su Facebook che la deputata cuneese ...Nodo regionali: Sardegna primo banco di prova Ci aspetta un anno di elezioni, con le regionali che inizieranno molto presto. Il primo banco di prova sarà la Sardegna, dove si voterà tra poco più di un ...è diventato il comma del decreto sulle elezioni, che potrebbe trasformarsi nel pertugio utilizzato dalla Lega e dal vicepremier Matteo Salvini, per ampliare la norma anche ai vertici delle Regioni.