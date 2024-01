Ecco Paride il virus che attacca i “batteri dormienti” La scoperta del team di scienziati del Politecnico di Zurigo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 gennaio 2024) È stato chiamatoil nuovo fago scoperto e isolato in Svizzera, dal ricercatore Enea Maffei con un gruppo del Biozentrum dell’Università di Basilea e supervisionato da Alexander Harms, professore delfederale (Eth) di. Il fago è unche infetta ima, quello isolato in questo caso, è in grado dire i. Gli esperti spiegano che, in natura, la maggior parte deipuò vivere con il minimo indispensabile e che se si trovano in situazioni di stress o mancanza di nutrienti, riescono ad interrompere il loro metabolismo ed entrare in una storta di stato di riposo, quindi percepiscono ancora l’ambiente esterno e reagiscono agli stimoli ma la la loro crescita è sospesa. Si tratta ...