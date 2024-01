Ecco Lex Start | proposta di legge scritta da 100 ragazzi della Campania per promuovere l’arte e la musica

Ma se la vicenda dovesse chiudersi in maniera positiva per Conte,che la campagna elettorale del Movimento avrebbe nuovo carburante: poter sbandierare una bugia pubblica della premier ...La procedura per commissariare l'ex Ilva di Taranto ha preso il via. Il più grande stabilimento siderurgico d'Europa si avvia verso una nuova amministrazione straordinaria. Era già abbastanza chiaro ...Il centrocampista Stefano Sturaro, nove trofei in bacheca con la Juve e quattro presenze in Nazionale, ricomincia dalla provincia.StampaGenerazione cultura: gli oltre 100 ragazzi dai 18 ai 30 anni provenienti da tutta la Campania protagonisti di “Lex Start”, la prima legge regionale scritta dai giovani, promossa da Andrea Volpe, ...