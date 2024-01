Ecco chi è Jasmine Paolini 

(Di sabato 20 gennaio 2024)vive un sogno a occhi aperti: si è appena qualificata agli ottavi di finale dell’Australian Open 2024, è la prima volta per lei in una seconda settimana di uno Slam. Ed è la prima italiana a raggiungere questo traguardo all’Australian Open da Flavia Pennetta nel 2014. Dalla provincia di Lucca a Melbourne, chilometri e chilometri di vittorie e sconfitte, delusioni e gioie. Quando è iniziato tutto? Scopriamo gli inizi, dai primi scambi agli esordi da professionista, le prime volte da favorita. L’inizio dell’anno è davvero ottimo, Jasmine apre la stagione battendo alla United Cup la numero uno del mondo Angelique Kerber. Ma il jolly lo tira fuori in Australia, dove supera all’esordio la russa Diana Snaider e poi nel secondo incontro la tedesca Tatjana Maria raggiungendo per la prima volta in carriera il terzo turno di uno Slam. Il resto è attualità ed ...

Un palmarès di vittorie di tutto rispetto nel corso della storia si vita di Max Biaggi , ma non è da meno quello dei suoi ex amori. In primis l’ex ... (metropolitanmagazine)

Sara Lazzaro, famosa attrice veneta, è apparsa in diverse serie televisive e film.cosa sappiamo della sua vita ...così la tipica famiglia d'ordinanza - marito moglie e figlia preadolescente - che si ritrova coinvolta in prima persona in questa situazione di estremo pericolo, finita nel mirino dell'esercito ...dopo le assenze di Gatti e McKennie, pronti al rientro dopo aver scontato la squalifica, la Juve torna in una situazione di mini-emergenza. Allegri minimizza: "Come sempre avremo i giocatori per ...Il conto alla rovescia è già scattato. Ripartono le prenotazioni per l’incentivo Ecobonus. Dal 23 gennaio 2024, alle ore 10, sarà possibile inserire sulla ...