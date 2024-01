È possibile ereditare l’intelligenza? Il metodo che potrebbe aiutare | ecco cosa dicono gli scienziati

Leggi su informazioneoggi

(Di sabato 20 gennaio 2024) Si puòdai propri genitori? La domanda che probabilmente in molti si sono posti non è affatto banale:gliCome in tantissimi sicuramente già sapranno,per svariati decenni i genetisti hanno provato a capire sesi potessee i vari studi non hanno dato esiti positivi, ma ad oggi pare che le cose siano cambiate:c’è da sapere in merito all’argomento in questione. Ma è vero chesi puògli(informazioneoggi.it)Com’è noto, in tanti si chiedono da anni se ...