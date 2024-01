Dumfries | in Inter Lazio altra esclusione | condizioni da valutare

(Di sabato 20 gennaio 2024) Dopo l’infortunio nella trasferta contro il Napoli, Denzelha di fatto giocato uno scampolo contro il Genoa, poi contro il Verona, prima di tornare nuovamente in panchina contro Monza edaper la finale di Supercoppa Italiana che l’affronterà lunedì. SCELTE – Lascia qualche dubbio la gestione di Denzelnelle ultime settimane. Titolare imprescindibile dell’a inizio stagione, l’olandese è andato in calando, causa anche l’infortunio muscolare nella gara di campionato contro il Napoli. Da allora, l’esterno ha giocato uno scampolo di partita contro il Genoa, prima di tornare in campo da titolare contro il Verona. Poi, di nuovo l’. Prima contro il Monza a causa della condizione non al 100%, ...

L 'batte la Lazio 3 - 0 e si regala la finale della Supercoppa italiana contro il Napoli che ... Inzaghi sceglie Darmian titolare sulla fascia destra al posto di, Sarri a pochi minuti ...La dirigenza sportiva dell'avrebbe individuato in Denzelil possibile giocatore che potrebbe lasciare il club in estate per far spazio ad una grossa plusvalenza; la società nerazzurra infatti punterebbe ad una ...52' - Duplice fischio di Gianluca Renzi, finisce qui il primo tempo di Inter-Samp Primavera! Dopo il maxirecupero, le squadre vanno negli spogliatoi sul parziale di 1-0 per i ...45' - Maxi-recupero, come previsto: si giocherà almeno per altri 7 minuti. 44' - Leggermente arretrato il cross in area di Kamate: Di Maggio viene preso ...