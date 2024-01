Draghi dopo Michel non indebolirebbe il peso italiano nella Commissione Firmato Tacceri

Leggi su formiche

(Di sabato 20 gennaio 2024) Il presidente del Consiglio europeo Charlesha 48 anni e una carriera quasi esclusivamente politica. Prima di succedere a capo dell’Istituzione europea a Donald Tusk (attualmente Presidente del Consiglio in Polonia) ha ricoperto molti incarichi istituzionali: è stato ex Primo ministro del Belgio, ex sindaco di Wavre, ex ministro alla cooperazione allo sviluppo, insomma un uomo che ha fatto della politica il suo mestiere e visto che il suo mandato europeo è in scadenza ha pensato di “continuare la sua carriera politica” annunciando pubblicamente la sua candidatura alle elezioni europee previste a giugno di questo anno. La notizia della sua candidatura ha mandato in “subbuglio” le sinistre europee, perché Charlessi dimetterà da presidente del Consiglio europeo in un momento in cui la Presidenza di turno della Ue toccherà agli ungheresi. In ...