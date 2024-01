“Dovresti avere più rispetto per una persona che è appena uscita da un reality” | “Non me lo meritavo” | al Grande Fratello spagnolo ‘lo show’ dei fratelli Onestini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 gennaio 2024) Neanche il tempo di disfare il bagaglio nella casa più spiata di Spagna che è già arrivato il momento di salutare tutti e uscire dalla porta rossa. Luca, influencer e ormai esperto dishow ha partecipato alla seconda edizione diDuo in Spagna. Una versione nuova per il pubblico italiano dal momento che i concorrenti gareggiano a coppie. Tra loro anche l’ex tronista italiano in coppia con Ivana Icardi (ex fiamma deldi lui, Gianmarco). Dopo qualche giorno di permanenza in casa i due sono arrivati al televoto. Il pubblico, che doveva decidere tra Icardi e, non ha avuto dubbi a riguardo salvando lei. “Non credo di meritarmi di essere il primo eliminato”, ha sbottato Luca. E, nonostante ...