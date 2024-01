Dopo Saviano | i “mostri” di Ponticelli chiedono aiuto anche a Mattarella | “Solo lui può riabilitarci” video

(Di sabato 20 gennaio 2024) E se fossero innocenti? “Chiediamo che intervenga il Presidente della Repubblica” dice Giuseppe La Rocca, uno dei tre cosiddetti “” diche nel 1983 furono accusati e poi condannati per il massacro consumatosi nel quartiere periferico di Napoli. Barbara Sellini e Nunzia Munizzi erano due bambine di 7 e 10 anni che abitavano nello stesso palazzo nel quartiere di. Il 3 luglio 1983 i loro corpi carbonizzati furono trovati orela loro scomparsa, avvenuta il giorno precedente, in un canalone della zona periferica est di Napoli. Per quel massacro furono condannati all’ergastolo Ciro Imperante, Giuseppe La Rocca e Luigi Schiavo, oggi uomini liberiaver scontato 27 anni in carcere a seguito della sentenza definitiva all’ergastolo che gli fu inflitta all’esito del processo ...

