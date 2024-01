Domenica 21 Open day al liceo Quercia | verrà presentata l’offerta formativa per l’anno scolastico 2024 2025

(Di sabato 20 gennaio 2024) Marcianise.21 gennaio, dalle ore 10.00 alle ore 12.30, si terrà, presso il“Federico”, guidato dal DirigenteDott. Diamante Marotta, l’Day aperto al territorio, durante il quale il Dirigente, il Collaboratore Vicario, Prof. Pasquale Delle Curti, la Commissione Orientamento, i Docenti e gli studenti presenteranno tutti gli indirizzi delalle famiglie ed agli allievi delle scuole medie interessati ad iscriversi allo storico istituto di via Gemma per. Nel corso della mattinata, sarà possibile iscrivere direttamente in istituto gli studenti che vogliano intraprendere il percorso di scuola secondaria ...

AltriDay sono previsti per28 gennaio e Sabato 3 febbraio, dalle ore 16.00 alle ore 19.30. Il Liceo accoglierà gli studenti, insieme alle loro famiglie, per presentare l'ampia offerta ...A causa delle avverse condizioni meteo, è stato annullato l'Day previsto oggi all'Istituto Cicerone di Sala Consilina. Confermato invece l'Day domani,21 Gennaio, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Gli altriDay sono fissati per28 gennaio dalle ore 10.00 alle 13.00 16.00 alle 19.00 e Sabato ...AUSTRALIAN OPEN 2024 - Fari puntati su Jannik Sinner che alle 6 proverà ad accedere per la seconda volta in carriera ai quarti di Melbourne: dovrà superare il r ...Oggi, sabato 20 gennaio, e domani sono in programma due nuove giornate di open day della Regione Lazio per la vaccinazione anti-Covid. Tutte le persone dai 18 anni in su potranno ...