Docente a tempo indeterminato può accettare supplenza in altra provincia da GPS ma prima deve aver concluso anno di prova | anche dopo passaggio di ruolo

Oltre 35 km al giorno, andata e ritorno, per andare a scuola a svolgere il lavoro di insegnante. Su La Stampa c'è spazio per la storia di Enrico ... (orizzontescuola)

Inquietante episodio di violenza accaduto in Francia . Così come segnala Le Figaro, uno studente di 16 anni ha aggredito fisicamente un' Insegnante . ... (orizzontescuola)

... il personalee ATA ha perso decine di punti percentuali di potere d'acquisto, il DSGA ha ... Tutti i fatti del giorno, aggiornati inreale, 24 ore su 24. Le news della scuola in primo ...Questa decisione si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione del personalee di ... si avvia dopo un ventennio la fase di reclutamento aindeterminato degli insegnanti di ...PERUGIA Perugia e i suoi due atenei segnano un nuovo primato: sia l'Università agli studi che l'Università per stranieri hanno valori superiori alla media ...I docenti nominati a tempo determinato nell’anno scolastico 2021/2022 in base alla procedura di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, assunti a tempo indeterminato con ...